На проспекте Чернышевского неизвестные распылили в лицо петербурженке газ и выхватили сумку с $5000

Очевидец происшествия выхватил сумку у неизвестных и вернул её петербурженке.

На проспекте Чернышевского неизвестные распылили женщине газовый баллончик в лицо и отобрали сумку, где лежали 5000 долларов США. Прохожий смог перехватить сумку у незнакомцев, которых теперь разыскивает полиция. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 29-летней пострадавшей, около семи часов вечера 12 февраля у дома 4 по проспекту Чернышевского двое неизвестных, распылив газовый баллончик в её лицо, отобрали сумку, в которой находились денежные $5000. Очевидец происшествия выхватил сумку у неизвестных и вернул её петербурженке.

Приметы неизвестных:

1) мужчина, 20-25 лет, 165-170 см, стройный, европейский тип лица, был одет в черно-серую куртку, черные штаны, кроссовки белого цвета;

2) мужчина, 20-25 лет, 165-170 см, стройный, европейский тип лица, длинные волосы, был одет в черную куртку, черные штаны, кроссовки черного цвета, за спиной черный рюкзак.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбой).

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Фото: Piter.tv