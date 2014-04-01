В небе над Петербургом заметили радугу среди туч

В субботу, 6 ноября, в Петербурге дождливая погода порадовала жителей яркой радугой в небе. Ноябрьская радуга пробилась сквозь плотные тучи, петербуржцы поделились фотографиями в соцсетях.
В социальной сети "Вконтакте" петербурженка подписала фотографию: "радуга в ноябре. Ничего необычного…". Другой автор фотографии подписал публикацию так: "Из темных туч вдруг встал столб радуги".
Ранее Фонд друзей балтийской нерпы представил скоростное судно для мониторинга подводной обстановки.
Фото: Вконтакте / Татьяна Кондакова, Instagram / alicemerivel
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