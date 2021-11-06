Фонд друзей балтийской нерпы представил скоростное судно для мониторинга подводной обстановки

Теперь специалисты могут оперативно доставлять зоологов в места, где погибают особи.

Фонд друзей балтийской нерпы похвастался новым скоростным судном, с помощью которого сотрудники команды смогут наблюдать за тюленями, незаметно вести съемку и подсчитать особей сверху. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник" 6 ноября.

Благодаря транспортному средству представители фонда смогут быстро доставлять зоологов и ветеринаров в те места, где чаще всего происходит гибель животных. Кроме того, теперь специалисты смогут незаметно вести съемку в местах обитания нерпы и отслеживать обстановку, что будут учитывать браконьеры.

Ранее на Piter.tv: на видео показали месяц жизни байкальских нерп.

Видео: ВКонтакте, Спасение тюлений