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Фонд друзей балтийской нерпы представил скоростное судно для мониторинга подводной обстановки

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Теперь специалисты могут оперативно доставлять зоологов в места, где погибают особи.

Фонд друзей балтийской нерпы похвастался новым скоростным судном, с помощью которого сотрудники команды смогут наблюдать за тюленями, незаметно вести съемку и подсчитать особей сверху. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник" 6 ноября.

Благодаря транспортному средству представители фонда смогут быстро доставлять зоологов и ветеринаров в те места, где чаще всего происходит гибель животных. Кроме того, теперь специалисты смогут незаметно вести съемку в местах обитания нерпы и отслеживать обстановку, что будут учитывать браконьеры. 

Ранее на Piter.tv: на видео показали месяц жизни байкальских нерп.

Видео: ВКонтакте, Спасение тюлений

Теги: нерпа, природа, скоростное судно, тюлени, фонд друзей балтийской нерпы
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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