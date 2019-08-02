В небе над Петербургом заметили пролетающие истребители

Вероятно, они будут участвовать в дне ВМФ.

Сегодня, 10 июля, над набережной Адмиралтейского канала заметили пролетающие воздушные судна. Об этом Piter.TV сообщил очевидец.

Предполагается, что они будут участвовать в репетиции воздушного парада ко дню Военно-морского флота в Петербурге. В нем будут принимать участие транспортный вертолет Ми-26, многоцелевой вертолет Ми-8, ударные Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор", а также транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, сверхманевренные многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

В этом году он пройдет 26 июля.

Также Piter.TV рассказал о том, каким будет день ВМФ в Кронштадте.

Видео: Piter.TV