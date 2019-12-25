В Петербурге в параде в День ВМФ примут участие более 200 кораблей

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте 26 июля.

Для участия в Главном военно-морском параде в Кронштадт продолжают прибывать боевые корабли. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по военно-морскому флоту.

Первыми прибыли корвет Балтийского флота проекта 20380 "Стойкий", отряд противодиверсионных катеров Северного флота в составе которого катера "Юнармеец Заполярья", малый ракетный корабль Каспийской флотилии проекта 21631 "Великий Устюг", "Валерий Федянин", "Юнармеец Поморья".

К этому времени в Кронштадте уже находились десантный и противодиверсионные катера Каспийской флотилии "Юнармеец Дагестана" и "Юнармеец Татарстана", дизель-электрическая подводная Северного флота проекта 677 "Санкт-Петербург".

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте 26 июля.

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Фото: Минобороны РФ