В Петербурге запустили салют в честь 77-й годовщины снятия блокады

Петербург отмечает важный в истории города день – 77-ю годовщину снятия немецко-фашисткой блокады.

Вечером в среду, 27 января, в честь 77-ой годовщины снятия немецко-фашистской блокады в Петербурге прогремел салют, кадрами поделился корреспондент Piter.TV.

Залпы произвели в 21:00 по московскому времени с Большого пляжа Петропавловской крепости. В небе прогремело 30 артиллерийских залпов, их сопроводили фейерверком.

Ответственными за мероприятие были назначены две батареи в составе 12 орудий Д-44 и 12 фейерверочных установок от Михайловской военной артиллерийской академии.

В ночное небо выпустили около 1,5 тысяч фейерверочных изделий "Рубин", "Мальва" и других.

День снятия блокады Ленинграда. Главное на Piter.tv.

Фото и видео: Piter.TV