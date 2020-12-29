В Петербурге запустили салют в честь 77-й годовщины снятия блокады

Вечером в среду, 27 января, в честь 77-ой годовщины снятия немецко-фашистской блокады в Петербурге прогремел салют, кадрами поделился корреспондент Piter.TV.
Залпы произвели в 21:00 по московскому времени с Большого пляжа Петропавловской крепости. В небе прогремело 30 артиллерийских залпов, их сопроводили фейерверком.
Ответственными за мероприятие были назначены две батареи в составе 12 орудий Д-44 и 12 фейерверочных установок от Михайловской военной артиллерийской академии.
В ночное небо выпустили около 1,5 тысяч фейерверочных изделий "Рубин", "Мальва" и других.
День снятия блокады Ленинграда. Главное на Piter.tv.
Фото и видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все