В небе Петербурга заметили радужное гало после самой холодной ночи зимы

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В пятницу, 5 февраля, в небе Петербурга жители заметили радужное гало. Отмечается, что необычное природное явление появилось после самой холодной ночи зимы 2021 года.

Горожане отмечают, что неожиданно увидеть гало в 17-градусный мороз.

Напомним, что гало – это группа атмосферных оптических явлений: вокруг источника света возникает вторичное свечение. Может иметь форму круга, кольца, дуги или светового столба. Появляется вокруг Солнца и Луны.

Ранее мы писали, что в пятницу в Петербурге ударит мороз -18 градусов.

Фото: Соцсети