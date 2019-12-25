В пятницу в Петербурге ударит мороз -18 градусов

Местами пройдет небольшой снег, возможно образование гололедицы.

В пятницу, 5 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет снег. На дорогах возможно образование гололедицы. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В последний рабочий день в городе ударит мороз. Днем температура воздуха опустится до -12…-14 градусов, местами возможны заморозки до -18 градусов. Ветер подует с северо-запада, умеренный. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы писали, что ночью в Ленобласти температура воздуха может опуститься до -21 градуса.

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