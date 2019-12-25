Ночью в Ленобласти температура воздуха может опуститься до -21 градуса

Ночью и днем в районах региона пройдет снег.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 5 февраля на территории региона будет облачная с прояснениями погода.

Ночью 5 февраля местами пройдет снег, температура воздуха составит -12..-17 градусов, местами до -21 градуса. Днем в большинстве районов пройдет снег, столбик термометра будет на значениях -11..-16 градусов. На дорогах гололедица, атмосферное давление будет повышаться.

АО "Выборгтеплоэнерго" напомнило, как производится перерасчет за отопление в домах с общедомовым счетчиком.

Фото: Piter.TV