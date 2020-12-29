За прошедшие 12 месяцев это смогли сделать 250 семей при помощи госпрограмм.

В наступившем году в Ленинградской области будут выделены субсидии на улучшение жилищных условий 265 молодых семей. Об этом сообщила пресс₽ложбан администрации 47-ого региона.

Отметим, что за период 2020 года аналогичную поддержку получили 250 семей. Государственные программы предусматривали выдачу квартир жителям какого из районов Ленобласти общей площадью 12,6 тысяч кв. метров. На эти нужды власти выделили 373 миллиона рублей.

Сейчас в регионе действуют 2 программы, благодаря которым возможно получить сертификат на соцвыплаты для приобретения или строительства жилья.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти начали больше платить за рождение детей.

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