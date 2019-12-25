В настоящее время в регионе проживают порядка 180 тысяч семей с детьми.

В Ленобласти начали больше платить за рождение детей. О новых мерах поддержки семей в 47 регионе сообщил "АиФ-Петербург". Новый документ, согласно которому увеличивается сумма единовременного пособия в случае рождения детей, подписан губернатор Александр Дрозденко.

Теперь за первого ребенка в семье на территории региона молодые родители будут получать 33 тысячи рублей, на 11 тысяч больше (44 тысячи рублей) в случае второго и 55 тысяч рублей за третьего малыша. Многодетные семьи также получают право льготного проезда на железной дороге, а инвалиды первой группы, дети-инвалиды и их сопровождающие смогут бесплатно проезжать на автомобильном транспорте.

родители будут получать 33 тысячи рублей на первого малыша, на второго - 44 тысячи, на третьего - 55 тысяч.

В настоящее время в регионе проживают порядка 180 тысяч семей с детьми. От правительства Ленобласти им доступны до 27 мер соцподдержки. Для этих целей из областного бюджета выделено более 3 миллиардов рублей.

Ранее мы сообщали о том, что для маленьких и юных петербуржцев, заболевших коронавирусом, подготовлены два учреждения с 34% свободных коек от числа всех коек по городу.

Фото: Piter.tv