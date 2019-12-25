Для лечения маленьких петербуржцев с коронавирусом подготовлены необходимые условия

В городе для детей свободны 34% коек.

Для маленьких и юных петербуржцев, заболевших коронавирусом, подготовлены два учреждения с 34% свободных коек от числа всех коек по городу. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил глава комздрава Андрей Сарана. Для взрослых пациентов в то же время свободны лишь 10% коек.

Принимать и лечить несовершеннолетних горожан готовы Детская городская клиническая больница №5 имени Филатова и педиатрический медуниверситет. Плюсом в резерве у города есть около 250-270 коек. В случае необходимости комитет перепрофилирует под коронавирусную еще одну больницу, персонал которой готов к работе с такими пациентами. Плановую помощь в Петербурге при этом продолжают оказывать, заметил Сарана. Для этих целей работает детский клинический центр имени Раухфуса.

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Фото: Piter.TV