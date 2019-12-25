СПБ ПТБ "Медтехника" приобретает 32 портативных отечественных ИВЛ

Сумма договора с поставщиком составляет 12,8 млн рублей.

АО "СПб ПТП "Медтехника" приобретает 32 портативных аппарата ИВЛ. Фирма разместила закупку, речь идет о покупке у единственного поставщика. Такой метод определения партнера позволяет приобрести товары у известного заказчику продавца без конкурентных торгов в максимально короткие сроки.

"Медтехника" покупает отечественные А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-В, произведенные компанией "Медпром" (Санкт-Петербург"). Как отмечается на ее сайте, эти изделия представляют собой транспортные вентиляторы нового поколения.

Неспосредственно поставщиком медтехники выступает петербургское ООО "Прогрессивная медицина".

Срок поставки ИВЛ составляет 25 дней.

Как сообщало Piter.tv, "СПб ПТП "Медтехника" покупало много ИВЛ во время весенней волны пандемии коронавируса. В том карантинном месяце эта компания " разместило извещения о закупке 224 аппарата ИВЛ на 431 млн руб.

На сайте "Медтехники" отмечается, что компания является одним из ведущих поставщиков в этой сфере в Санкт-Петербурге. Предприятие участвует как в поставках отдельных видов медицинской продукции в действующие учреждения здравоохранения, так и в комплексном оснащении техникой новых объектов здравоохранения.

Фото: medprom.spb.ru/