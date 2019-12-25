СПб ПТП "Медтехника" в апреле разместило извещения о закупке 224 аппарата ИВЛ на 431 млн руб

В основном, это зарубежная техника. Швейцарская и американо-ирландская.

АО "СПб ПТП "Медтехника" в апреле разместило восемь закупок на приобретение в общей сложности 224 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Все эти закупки предполагают заключение договоров с единственным поставщиком.

Соответствующие извещения уже опубликованы, что дает основания говорить о том, что заключены и соответствующие контракты.

Всего на покупку ИВЛ было направлено около 431 миллиона рублей. Большая часть аппаратов - зарубежного производства.

Так, размещено извещение о закупке 29 передвижных швейцарских аппаратов марки Hamilton. Много – 178 единиц – приобретено ИВЛ американо-ирландского производств разных моделей (NPB-840, Puritan Bennett 560, Newport e360). Куплены и 14 китайских SV 300.

Остальное (их немного) - это отечественные ИВЛ.

Все эти аппараты предназначены для дальнейшей реализации.

На сайте "Медтехники" отмечается, что компания является одним из ведущих поставщиков в этой сфере в Санкт-Петербурге. Предприятие участвует как в поставках отдельных видов медицинской продукции в действующие учреждения здравоохранения, так и в комплексном оснащении техникой новых объектов здравоохранения.

Как сообщало ранее Piter.tv, основной контракт на поставку аппаратов ИВЛ в больницу св. Георгия, где произошел пожар, был заключен с российским АО "КРЭТ".

Фото: mfhc.ru