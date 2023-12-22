В начале января в Петербурге резко вырос спрос на репетиторов

В топ попали репетиторы по русскому языку и математике.

В Петербурге после Нового года вырос спрос на репетиторов. До экзаменов осталось меньше полугода. Об этом сообщили аналитики сервиса "Авито".

Количество репетиторов на рынке тоже увеличилось. В этом учебном году их на 19 процентов больше, чем в в прошлом году. Самые востребованные педагоги — учителя русского языка. В топ попали репетиторы по математике.

Петербуржцы реже всего обращаются за помощью к преподавателям иностранных языков. Исключением является английский язык. В таких учителях дети очень нуждаются.

Кроме того, постепенно растет спрос на репетиторов по физике, биологии и химии. Но сильнее всего вырос спрос на репетиторов по обществознанию и информатике.

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Фото: Pxhere