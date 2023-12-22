Петербуржцам назвали самые высокооплачиваемые работы в городе

В топе оказались вовсе не стоматологи.

Сервис SuperJob составил список самых высокооплачиваемых вакансий января в Санкт-Петербурге. Самая большая зарплата у финансовых директоров. Им предлагают 400 тыс. рублей в месяц.

На втором месте — менеджер по продажам. Таким специалистам готовы платить от 218 тыс. рублей. Однако вакансий с высокими зарплатами мало. Кандидаты должны иметь высшее образование и опыт работы в продажах от трех лет.

В тройке оказалась вакансия водителя категории "Е" с зарплатой до 280 тыс. рублей. На четвертом месяце находятся вакансии руководителя отдела решений "1С", аналитика-консультанта "1С" и программиста "1C". Им готовы платить от 200 тыс. рублей.

В Северной столице ищут опытного остеопата. Врачу готовы платить 20 тыс. рублей в месяц. Также в список высокооплачиваемых работ попала вакансия слесаря-сборщика с зарплатой от 189 тыс. рублей. Ведущему конструктору готовы платить до 190 тыс. рублей. Стоматологи Петербурга могут побороться за вакансию с зарплатой 160 тыс. рублей.

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