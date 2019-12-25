В начале ноября в Петербурге ожидаются первые снегопады и заморозки

Снег придёт раньше, чем ожидали синоптики.

Первый снег в Петербурге ожидается в начале ноября. Город окажется под влиянием мощного циклона, который принесёт осадки и понижение температуры, сообщил синоптик Александр Шувалов.

По словам ведущего специалиста центра погоды Александра Шувалова, в начале ноября в Петербурге начнётся переход к зимнему типу погоды. Город попадёт в тыловую часть обширного циклона, формирующегося над Поволжьем.

Синоптик уточнил, что осадки будут иметь смешанную фазу — дождь и снег. В ночное время температура опустится до слабого минуса, днём воздух прогреется лишь на несколько градусов выше нуля. Ветер сменится на северный, что усилит ощущение холода.

Специалист добавил, что уже в ближайшие дни жителям стоит подготовиться к смене погодных условий: заменить летнюю резину на зимнюю и достать тёплые вещи. На текущей неделе, по прогнозу синоптиков, существенных осадков не ожидается. Температура днём сохранится в пределах +8...+9 градусов, атмосферное давление составит около 760 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.

Фото: unsplash (Christian Lue)