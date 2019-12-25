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В начале ноября полностью откроют новый путепровод во Всеволожске
Сегодня, 14:43
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В начале ноября полностью откроют новый путепровод во Всеволожске

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Сметная стоимость строительства путепровода составляет 1,7 миллиарда рублей.

Во Всеволожске в начале ноября полностью запустят движение под новым путепроводом. Об этом 21 октября рассказали в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти.

С четверга, 21 октября, временно изменится схема движения транспорта: его переключат на объездную дорогу. Такие меры необходимы для завершения монтажа ограждений, наружного освещения и нанесения дорожной разметки на второй половине путепровода.

В ведомстве подчеркнули, что на год раньше запланированных сроков будет запущено движение по путепроводу. Так, на Колтушском шоссе автомобилистам больше не придется стоять в пробках на загруженном железнодорожном переезде между станциями "Всеволожская" и "Мельничный Ручей". 

Отметим, что сметная стоимость строительства путепровода составляет 1,7 миллиарда рублей. По данным ведомства, на нем будет четыре полосы движения, тротуары на объекте будут выполнены из красного и синего литого асфальтобетона.

Ранее в Ленобласти пройдет "Большой этнографический диктант".

Фото:  пресс-служба дорожного комитета Ленобласти

Теги: автомобили, всеволожск, дорога, путепровод
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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