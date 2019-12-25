В начале ноября полностью откроют новый путепровод во Всеволожске

Сметная стоимость строительства путепровода составляет 1,7 миллиарда рублей.

Во Всеволожске в начале ноября полностью запустят движение под новым путепроводом. Об этом 21 октября рассказали в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти.

С четверга, 21 октября, временно изменится схема движения транспорта: его переключат на объездную дорогу. Такие меры необходимы для завершения монтажа ограждений, наружного освещения и нанесения дорожной разметки на второй половине путепровода.

В ведомстве подчеркнули, что на год раньше запланированных сроков будет запущено движение по путепроводу. Так, на Колтушском шоссе автомобилистам больше не придется стоять в пробках на загруженном железнодорожном переезде между станциями "Всеволожская" и "Мельничный Ручей".

Отметим, что сметная стоимость строительства путепровода составляет 1,7 миллиарда рублей. По данным ведомства, на нем будет четыре полосы движения, тротуары на объекте будут выполнены из красного и синего литого асфальтобетона.

Ранее в Ленобласти пройдет "Большой этнографический диктант".

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти