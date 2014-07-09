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В Ленобласти пройдет "Большой этнографический диктант"
Сегодня, 11:54
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В Ленобласти пройдет "Большой этнографический диктант"

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Принять участие в просветительском мероприятии можно будет в онлайн-формате с 3 по 7 ноября.

С 3 по 7 ноября в Ленинградской области пройдет "Большой этнографический диктант", запланированный в формате теста на 30 вопросов. После прохождения организаторы выдадут сертификаты участников.

Любой желающий сможет оценить свои знания в этнокультурной сфере и познакомиться с народами, проживающими на территории Российской Федерации. 

Отмечается, что в 2020 году число участников превысило 1,7 млн. человек, а география проекта составила 123 страны. 

Наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов

Ранее мы писали, что в  петербургских магазинах обнаружили опасные булочки и пирожные. 

Фото: Pexels

Теги: большой этнографический диктант, ленобласть, тестовое испытание
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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