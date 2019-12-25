В начале недели вертолёт санавиации спас пятерых жителей Ленобласти

Госпитализированы трое пациентов.

В понедельник, 13 июля, медики, работающие в санавиации, совершили 4 вылета в Ленинградскую область. Кроме того, одному человек была оказана помощь прямо на месте. Информация об этом появилась в ВК-сообществе службы.

Троим пациентам потребовалась госпитализация. Жители региона были доставлены в местным больницы с инфарктом миокарда, инсультом и желудочным кровотечением.

Ранее мы рассказали о том, что медикам Ленобласти, борющимся к коронавирусом, выплатили свыше 722 миллионов рублей.

Фото: ВКонтакте / san.aviacia