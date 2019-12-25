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В начале недели вертолёт санавиации спас пятерых жителей Ленобласти
Сегодня, 9:46
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В начале недели вертолёт санавиации спас пятерых жителей Ленобласти

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Госпитализированы трое пациентов.

В понедельник, 13 июля, медики, работающие в санавиации, совершили 4 вылета в Ленинградскую область. Кроме того, одному человек была оказана помощь прямо на месте. Информация об этом появилась в ВК-сообществе службы.

Троим пациентам потребовалась госпитализация. Жители региона были доставлены в местным больницы с инфарктом миокарда, инсультом и желудочным кровотечением.

Ранее мы рассказали о том, что медикам Ленобласти, борющимся к коронавирусом, выплатили свыше 722 миллионов рублей.

Фото: ВКонтакте / san.aviacia

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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