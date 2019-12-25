  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Медикам Ленобласти, борющимся к коронавирусом, выплатили свыше 722 миллионов рублей
Сегодня, 16:55
27
lizapoluda

Медикам Ленобласти, борющимся к коронавирусом, выплатили свыше 722 миллионов рублей

0 0

Также средства передали 57 зараженным врачам.

С апреля по июнь 2020 года в больницы Ленинградской области поступило более 722 рублей, выделенные для финансовой поддержки медиков, которые работают с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Средства предоставили почти 6 тысячам медицинским работникам. Кроме того, зараженные коронавирусом врачи также получили выплаты: всего в регионе насчитывается 57 подобных случаев.

Отметим, что деньги поступили из  Фонда социального страхования и областной казны. Общая сумма составила 3,9 миллиона рублей.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти зафиксировано 46 новых случаев коронавируса в 14 районах.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии