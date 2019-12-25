В Ленобласти зафиксировано 46 новых случаев коронавируса

По состоянию на вторник, 12 июля, в Ленинградской области обнаружено 46 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
Всего за время эпидемии на территории региона было обнаружено 5130 заболевших. Из них 4274 человека выздоровели, 40 скончались.
За сутки прибавились 13 выписавшихся из больниц и 1 летальный случай в 33 населенных пунктах. Наибольше количество зараженных обнаружено во Всеволожском и Гатчинском районах.
Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге за сутки выявили 281 новый случай коронавируса.
Фото: Piter.TV
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