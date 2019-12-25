В Петербурге за сутки выявили 281 новый случай коронавируса

Из больниц города выписали 194 человека.

За последние сутки в России подтвердили 6 248 случаев коронавируса в 83 субъектах, в том числе 1 531 (24,5%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 281 новый случай коронавируса, в Ленинградской области – 46. За последние сутки скончались 175 пациентов, в том числе 31 человек в Петербурге и 1 – в Ленобласти.

За последние сутки выписали 8 804 человек, в том числе 194 человека в Петербурге и 13 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.TV