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В начале недели Петербург накроет снегом
Сегодня, 16:30
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В начале недели Петербург накроет снегом

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Сейчас снежный покров составляет 1–2 см, а вырастет до 5–7 см.

В ближайшие дни в Петербурге будет много снега. Об этом "Невским Новостям" сообщил метеоролог Юрий Куткевич.

В городе выпадет около 20–30 мм снега. Сейчас снежный покров составляет 1–2 см, а вырастет до 5–7 см. Из-за морозной погоды снег не будет мокрым. 

По ночам температура воздуха будет составлять до –5...–7, а днем столбики термометров будут показывать –2...–4 градуса.

Ранее на Piter.tv: в квартире на Зверинской улице нашли насмерть замерзшую 76-летнюю бабушку.

Фото: Piter.tv

Теги: климат, погода спб, прогноз погоды, снегопад в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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