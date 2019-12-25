В начале недели Петербург накроет снегом

Сейчас снежный покров составляет 1–2 см, а вырастет до 5–7 см.

В ближайшие дни в Петербурге будет много снега. Об этом "Невским Новостям" сообщил метеоролог Юрий Куткевич.

В городе выпадет около 20–30 мм снега. Сейчас снежный покров составляет 1–2 см, а вырастет до 5–7 см. Из-за морозной погоды снег не будет мокрым.

По ночам температура воздуха будет составлять до –5...–7, а днем столбики термометров будут показывать –2...–4 градуса.

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Фото: Piter.tv