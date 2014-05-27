В начале июня в Ленобласти откроются созданные в рамках нацпроекта парки и площадка

Первые результаты благоустройства городской среды можно будет увидеть в Большом Дворе и Дубровском.

Пресс-служба Правительства Ленинградской области сообщила о завершении работ на первых объектах региона, выбранных для благоустройства в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". Для жителей деревни Большой Двор откроется универсальная площадка, а для жителей Дубровского - облагороженные и реконструированные парки "Невский" и "Надежда" на берегу Невы.

Фото: парк "Невский" в 2020 году

На сайте единой информационной системы в сфере закупок значатся два аукциона на строительство и благоустройство спортивной площадки и прилегающей территории в деревне Большой Двор Бокситогорского района на общую сумму 26 765 850 рублей. Стоимость работ в парках "Невский" и "Надежда" были оценены в 17 996 017 и 23 999 913,10 рублей. Посмотреть, на что пошли эти деньги, можно будет уже в июне 2021 года.

Фото: парк "Невский" в 2020 году

Помимо этих проектов в рамках программы благоустраивается в общей сложности 77 объектов городской среды по всей Ленинградской области. Также продолжается голосование за выбор объектов, благоустройством которых займутся в следующем году: выбрать лучший дизайн-проект жители области могут на портале Комфортная Городская среда.

Фото: паблик МО "Дубровское городское поселение" в соцсети ВКонтакте