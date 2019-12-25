В начале августа в некоторых районах города перекроют движение

Движение перекроют из-за дорожных работ.

Государственная административно-техническая инспекция предупреждает горожан, что августе в некоторых районах города будет ограничено движение из-за дорожных работ.

С 1 по 14 августа движение ограничат по Тамбовской улице от Прилукской улицы до Курской улицы, а также от площади Чернышевского до Кузнецовской улицы. С 14 по 31 августа движение будет ограничено от Кузнецовской улицы до Благодатной улицы.

Помимо этого с 3 по 16 августа движение перекроют у 1-го Инженерного моста, а по набережной реки Мойки от 1-го Садового моста до 2-го Садового моста – с 3 по 30 августа.

Также надолго перекроют движение по по Малому проспекту Васильевского острова у дома № 71 на 8-й линии Васильевского острова: с 3 августа по 30 декабря.

Ранее мы писали, что маршруты трамваев №№49 и 62 изменятся на четыре дня.

Фото: Piter.TV