Маршруты трамваев №№49 и 62 изменятся на четыре дня

На участке будут проводится дорожные работы.

Движение маршрутов трамваев №№49 и 62 изменят на четыре дня из-за дорожных работ по по Бухарестской улице у Малой Балканской улицы.

Горожане должны заранее продумывать свой маршрут с 31 июля по 2 августа: движение закроют с 23:30 до 05:40, а со 2 по 3 августа — с 23:30 до 05:20. Трамвай №49 начнет свой путь от станции метро "Купчино" по улице Ярослава Гашека и далее по действующей трассе до остановки "Улица Марата". Путь трамвая №62 пройдет от метро "Купчино" по улице Ярослава Гашека, Бухарестской улице, Касимовской улице, Камчатской улице, Расстанной улице, Лиговскому проспекту до остановки "Улица Марата".

Ранее мы писали, что троллейбус №9 не будет менять маршрут из-за аварийных работ.

Фото носит иллюстративный характер: Piter.TV