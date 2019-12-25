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Троллейбус №9 не будет менять маршрут из-за аварийных работ
Сегодня, 9:12
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Троллейбус №9 не будет менять маршрут из-за аварийных работ

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Путь транспорта в одну сторону планировали немного переложить.

В маршрут троллейбуса №9 не будут вносить изменения, которые в "Горэлектротрансе" анонсировали накануне.

29 июля в компании сообщали, что путь от конечной "Улица Кораблестроителей" до конечной "Ординарная улица" будет немного переложен из-за аварийных работ на Малом проспекте Васильевского острова. Предполагалось, что троллейбус будет передвигаться по измененному пути с 30 июля и до окончания работ.  В четверг, 30 июня, стало известно, что маршрут транспорта останется прежним.

Ранее мы писали, что в Петербурге до середины октября закроют участок 9-й Советской улицы

Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс" / "ВКонтакте"

Теги: маршрут, троллейбус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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