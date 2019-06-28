В музее Свердловской области копия картины Рубенса оказалась подлинником

Картина Рубенса находится на хранении у музея с 1976 года.

В пятницу, 28 июня, стало известно, что в Свердловской области копия картины Рубенса оказалась подлинником. Об этом заявил директор музея Валерий Карпов.

Как оказалось, работа художника Питера Пауля Рубенса "Положение во гроб" находилась на хранении в Ирбитском музее изобразительных искусств с 1976 года. Все эксперты были уверены, что это копия. Однако, в несколько лет назад художественное произведение отправили на реставрацию в Петербург.

Подозрение о том, что эскиз картины "Положение во гроб" является подлинной работой Рубенса, появилось у нас во время реставрации картины в 2016–2017 годах. Несколько дней назад мы получили пока что устное подтверждение о подлинности работы от экспертов Эрмитажа заявил Карпов

Ранее картина хранилась в качестве копии в Эрмитаже.

Питер Пауль Рубенс - нидерландский живописец, один из основоположников искусства барокко. Творческое наследие Рубенса насчитывает около 3000 картин, значительная часть которых выполнена в сотрудничестве с учениками и коллегами, крупнейшим из которых был Антонис ван Дейк.

Ранее мы сообщали о том, что Ольга Бузова станет футболистом "Барселоны" на два дня.

Видео:Piter.TV