Ольга Бузова станет футболистом "Барселоны" на два дня 

Певица на своём примере продемонстрирует выносливость, упорство и целеустремлённость, которые необходимы профессиональным спортсменам.

В пятницу, 28 июня, стало известно, что Ольга Бузова станет футболистом "Барселоны" на 48 часов. Об этом сообщается на странице генеральный спонсор футбольного клуба "Барселона".

Производитель бытовой техники предложил певице испытать себя на выносливость, упорство и целеустремлённость, которые необходимы профессиональным спортсменам.

Мы приглашаем вас пожить 48 часов жизнью игроков легендарного футбольного клуба "Барселона", чтобы на своём примере продемонстрировать выносливость, упорство и целеустремлённость, которые необходимы профессиональным спортсменам, чтобы быть лучшими сказано в сообщении

В свою очередь Ольга Бузова с удовольствием согласилась. Она заявила, что "готова стать примером для своих людей".

Когда именно начнутся эти испытания неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, что хлоя Грейс Морец может сыграть новую Женщину-кошку.

Фото:Олга Бузова/вк