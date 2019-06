Хлоя Грейс Морец может сыграть новую Женщину-кошку

Ожидается, что фильм выйдет на экраны в 2021 году.

Звезда "Пепца" и "Телекинеза" Хлоя Грейс Морец может сыграть роль Женщины-Кошки в новой экранизации комиксов про Бэтмена. Об этом сообщает издания We Got This Covered.

Режиссером нового фильма стал постановщик "Планеты обезьян: Революция" и Мэтт Ривз, ранее работавший с Мориц над картиной "Впусти меня. Сага". Главного героя в фильме сыграет звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон.

Подробности сюжета пока неизвестны. Ожидается, что фильм выйдет на экраны в 2021 году.

