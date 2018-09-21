"Джокера" с Хоакимом Фениксом покажут на Венецианском фестивале

российский прокат фильм выйдет 3 октября 2019 года - на день раньше мировой премьеры.

Сольный фильм про "Джокера" с Хоакином Фениксом покажут на Венецианском фестивале. Мероприятие пройдет с 28 августа по 7 сентября. Об этом сообщает издание Deadline.

Действие нового фильма будет происходить в 1981 году. Главный герой, неудавшийся комик Артур Флек погружается в криминальный мир Готэма. Он хочет стать одним из самых опасных злодеев и главным врагом Бэтмена.

Режиссером картины выступил постановщик "Мальчишника в Вегасе" Тодд Филлипс. В российский прокат фильм выйдет 3 октября 2019 года - на день раньше мировой премьеры.

Ранее в сети появился постер фильма, где изображен окровавленный Джокер, который с улыбкой смотрит в небо. На изображении красуется слоган фильма "Надень счастливое лицо" (Put on a happy face).

Фото и видео: WarnerBros