В музее Пушкина гневно отреагировали на фильм режиссера Бравермана о поэте

Картину назвали перешедшей этические границы.

Пушкинисты не оценили фильм Сергея Бравермана "А.С. Пушкин. Разговор о нелепых подозрениях". Галина Седова, заведующая мемориальным Музеем-квартирой поэта в Петербурге назвала картину смакующей слухи и поводы. Об этом рассказал "Петербургский дневник".

Седова заявила, что режиссер в поисках сенсаций перешел этические границы, обращаясь с историческим материалом. По ее словам, и ряд специалистов подтверждает, что пушкинская история лишилась достоверности и здравого смысла. Седова отметила, что авторы фильмы создали экранный "продукт", правда в котором заключена только в фамилии поэта.

Сам Сергей Браверман заявил "Петербургскому дневнику", что считает ситуацию странной, поскольку гневное письмо Седовой появилось только спустя три года после выхода фильма и сразу после того, как картину показали по телевизору.

Это меня обидели, а не пушкинистов. В своем письме Галина Седова разбирает не фильм, а меня лично. <...> Галина Седова присвоила себе имя Пушкина и считает, что о поэте можно говорить только так, как она думает. Сергей Браверман

Режиссер отметил, что в фильме дал высказаться всем и разобрал вместе с экспертами все версии жизни Пушкина. Браверман намерен разбираться с Седовой в суде, поскольку считает ее статью кляузой. В компании "Останкино" режиссера также поддерживают.

Ранее мы писали, что в Петербурге заработала выставка к 40-летию Музея-квартиры А. А. Блока.

Фото: Piter.TV