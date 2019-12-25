Выяснилось, что мероприятие широко не анонсировалось.

В музее Фаберже состоялся бал "Белая Сказка", который вызвал некоторое количество вопросов у журналистов в Петербурге. На мероприятие, которое широко не анонсировалось, обратил внимание портал "Фонтанка".

На событие, которое в разгар второй волны коронавируса организовал ювелир Петр Аксенов, пришли Милана Тюльпанова, Виктория Шелягова и другие представители богемы. Судя по фотографиям, выложенным гостями бала в соцсетях, танцевали они без средств индивидуальной защиты, однако представители музея позже предоставили фотоотчет, на котором было видно, что некоторые гости носили защитные экраны.

Ранее мы сообщали о том, что клуб-нарушитель на Дунайском проспекте посетили полицейские. Причиной визита сотрудников правоохранительных органов стала работа после 23 часов.

Фото: Алексей Коломенцев (Музей Фаберже / ВКонтакте)