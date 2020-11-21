Клуб-нарушитель на Дунайском проспекте посетили полицейские

Причиной визита сотрудников правоохранительных органов стала работа после 23 часов.

Клуб-нарушитель на Дунайском проспекте в Петербурге посетили полицейские. Об этом порталу 78.ru сообщил очевидец. О случившемся стало известно в ночь на 21 ноября.

Причиной визита сотрудников правоохранительных органов стала работа после 23 часов, несмотря на запрет правительства Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов провели беседу с владельцами заведения и не выпускали из клуба его посетителей, отмечает издание.

Ранее врач предложила перенести концерты в Петербурге из залов на стадионы. Во время проведения концертов соблюдать социальную дистанцию практически невозможно, считает специалист.

Фото: Piter.tv