Клуб-нарушитель на Дунайском проспекте посетили полицейские

Клуб-нарушитель на Дунайском проспекте в Петербурге посетили полицейские. Об этом порталу 78.ru сообщил очевидец. О случившемся стало известно в ночь на 21 ноября.
Причиной визита сотрудников правоохранительных органов стала работа после 23 часов, несмотря на запрет правительства Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов провели беседу с владельцами заведения и не выпускали из клуба его посетителей, отмечает издание.
Ранее врач предложила перенести концерты в Петербурге из залов на стадионы. Во время проведения концертов соблюдать социальную дистанцию практически невозможно, считает специалист.
Фото: Piter.tv
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