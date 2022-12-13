В Московском зоопарке вышли из спячки мадагаскарские тенреки. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Сотрудники Экспериментального отдела мелких млекопитающих создали для тенреков условия, имитирующие мадагаскарскую зиму. Они регулировали температуру в помещениях, чтобы зверьки могли подготовиться к периоду спячки. Также в пресс-службе зоопарка отметили, что во время спячки тенреков регулярно взвешивали.
Ранее мы сообщали, что в Московском зоопарке после зимней спячки проснулись тушканчики.
Видео: Telegram / Московский зоопарк
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