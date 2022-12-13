Во время спячки тенреков регулярно взвешивали.

В Московском зоопарке вышли из спячки мадагаскарские тенреки. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Сотрудники Экспериментального отдела мелких млекопитающих создали для тенреков условия, имитирующие мадагаскарскую зиму. Они регулировали температуру в помещениях, чтобы зверьки могли подготовиться к периоду спячки. Также в пресс-службе зоопарка отметили, что во время спячки тенреков регулярно взвешивали.

Ранее мы сообщали, что в Московском зоопарке после зимней спячки проснулись тушканчики.

Видео: Telegram / Московский зоопарк