В московском метрополитене машинист поезда потерял сознание

Пассажиры вызвали скорую помощь. Врачам удалось привести мужчину в чувство. Сейчас с ним все в порядке.

В понедельник, 6 декабря, в московском метрополитене произошла задержка в движении. Как сообщили в экстренных службах, это было связано с тем, что машинисту поезда стало плохо.

Инцидент произошел на синей ветке метрополитена (станция "Маякино"). Пассажиры увидели, что машинист без сознания. Они решили позвать на помощь. Первые несколько минут мужчина не осознавал, где он находится. Через некоторое время медикам удалось привести его в чувство. Коллега заменил его и поезд продолжил движение. Мужчину сопроводили врачи скорой помощи. Сейчас с ним всё в порядке.

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Видео: Telegram/Новости Москвы