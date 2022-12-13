В московском метро "заяц" напал на женщину в вагоне

Прокуратура контролирует расследование по статье за побои.

Безбилетник напал на женщину в столичном метрополитене на станции "Новокузнецая". Соответствующее заявление в Telegram-канале сделали представители региональной прокуратуры. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда "заяц" прошел за 28-летней пассажиркой, при этом мужчина не оплатил проезд в общественном транспорте. В ответ на сделанное ему замечание, нарушитель ударил женщину ногой. После этого 47-летний подозреваемый нашел эту женщину в вагоне метро, после чего ударил ее по лицу рукой. Пострадавшей пришлось обращаться за медицинской помощью. По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ за побои.

Уголовное дело завели по факту застройки намыва на Васильевском острове.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы