В московском метро запустили поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"

Проехаться в вагонах можно по Арбатско-Покровской линии.

В московском метро запущен первый в году тематический поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия". Вагоны посвящены исторической памяти и культуре данного региона страны. Поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии столичной подземки 3 февраля. Глава области полагает, что в этом есть символизм. Так как в Нижнем Новгороде одним из излюбленных мест для путешественников является пешеходная улица Большая Покровская (или Покровская линия). Он добавил, что регион продолжит развивать свой туристический потенциал.

В каждом вагоне есть QR-код, по которому можно узнать большую информацию о каждом городе Нижегородской области. Поезд - это часть работы по просвещению, что Россия - очень красивая, богатая и интересная. Глеб Никитин, убернатор Нижегородской области

Известно, чт о каждый вагон поезда оформлен в своей цветовой гамме как внутри, так и снаружи. Графика и фотографии в салоне призваны ознакомить пассажиров с ключевыми фактами истории и культуры городов в Нижегородской области

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