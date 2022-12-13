Румянцевский обелиск в Петербурге отреставрируют в 2024 году

С соответствующей просьбой к губернатору Северной столицы обратилась жительница Василеостровского района.

Реставрация Румянцевсого обелиска и благоустройство Румянцевского сада в Северной столице пройдут в 2024 году. Такое поручение дал губернатор Петербурга Александр Беглов после обращения на его приёме жительницы Василеостровского района.

Реставрационными работами на обелиском, который является объектом культурного наследия, будет заниматься городской Комитет по культуре. За благоустройство территории Румянцевского сада будет отвечать районная администрация.

Отметим, что Румянцевский обелиск посвящён победом русских солдат под предводительством Петра Румянцева-Задунайского в сражениях с Турцией. Первоначально памятник находился на Марсовом поле, а в 1818 году он был перенесён на плац между Академией художеств и Первым кадетским корпусом.

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Фото: citywalls.ru