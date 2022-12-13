Смольный: до 2050 года построят 57 станций метро в Петербурге

Федотов подтвердил, что в 2024 году введут три новые станции: "Путиловская", "Юго-Западная" и "Горный институт".

В Смольном рассказали, что до 2050 года в Петербурге появится 57 новых станций и 29 новых вестибюлей. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Александр Федотов.

Федотов подтвердил, что в 2024 году введут три новые станции: "Путиловская", "Юго-Западная" и "Горный институт". До 2030 года запланировали построить 31 объект метро - станции и выходы.

Ранее стало известно, как проходят ремонтные работы на четырех станциях петербургского метро. Сейчас строители занимаются станциями "Чернышевская", "Путиловская", "Театральная" и "Горный институт".

Фото: Piter.tv

