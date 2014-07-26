Суд назначил нелегальным мигрантам наказания в виде штрафов с последующим выдворением за пределы страны.

В московском кафе правоохранители выявили 18 нелегальных мигрантов. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, нарушители миграционного законодательства были обнаружены в заведении на Калужском шоссе. При проверке документов у 125 иностранных граждан полицейские выявили 18 человек с нарушениями режима пребывания на территории РФ. На каждого из нелегалов был составлен административный протокол.

Также в телефоне одного из нарушителей бнаружили фотографии с изображением символики запрещенного в России криминального движения, которые тот распространял через Интернет. Его привлекли к ответственности. Суд назначил нелегальным мигрантам наказания в виде штрафов в размере от 2 до 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны.

Ранее мы сообщали, что в Саратове задержали псевдоправоохранителя с сигнальным пистолетом и партией наркотиков.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА