Правоохранители обнаружили в тайнике в салоне машины четыре полимерных пакета с производным N-метилэфедрона.

В Саратове задержали псевдоправоохранителя с сигнальным пистолетом и партией наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Большой Горной. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ-2110 для проверки документов у 40-летнего водителя. При виде полицейских мужчина заметно нервничал. Проверив транспортное средство, правоохранители обнаружили в тайнике в салоне машины четыре полимерных пакета с производным N-метилэфедрона.

Отмечается, что у мужчины была уже судимость за незаконный оборот наркотиков. Он приобрел "синтетику" в теневом интернет-магазине для сбыта на территории региона. Также салоне легковушки полицейские обнаружили сигнальный пистолет, наручники и поддельное удостоверение одной из служб правоохранительных структур. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что нетрезвый водитель мопеда, устроивший погоню в центре Томска, стал фигурантом уголовного дела.

Видео: ГУ МВД по Саратовской области