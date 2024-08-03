Нетрезвый водитель мопеда, устроивший погоню в центре Томска, стал фигурантом уголовного дела

Сотрудники ДПС поймали нарушителя, который бросил мопед и попытался убежать.

Нетрезвый водитель мопеда, устроивший погоню в центре российского города Томска, стал фигурантом уголовного дела. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления правоохранительных органов. Известно, что местный экипаж ДПС находился на маршруте патрулирования. В какой-то момент полиция заметила водителя, совершавшего неуверенные манёвры на дороге. Инспекторы попытались остановить мужчину для того, чтобы проверить его состояние и документы. Однако шофер проигнорировал требование и попытался скрыться, увеличив скорость мопеда.

Проехав около полукилометра, водитель мопеда не справился с управлением и упал на землю, после чего побежал во внутридворовую территорию. пресс-служба МВД РФ по региону

Автоинспектор Руслан Куртумеров выскочил из патрульной машины и задержал беглеца. Нарушителем оказался 30-летний житель Томска. Установлено, что подозреваемый не имел водительского удостоверения. Документа он был лишён из-за того, что ранее управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В этот раз нарушитель по внешним признакам вновь был нетрезв. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении местного жителя ведется уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Транспорт фигуранта расследования отправлен на специальную стоянку. Мужчине выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Фото и видео: МВД Медиа