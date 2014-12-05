Сербия выдала России афериста, "продававшего" статус депутата Госдумы

Мужчина обвиняется в мошенничестве во Владимирской области.

Белград выдал Москве мошенника, "продававшего" статус депутата Государственной Думы. Соответствующей информацией с журналистами поделились в пресс-службе генеральной прокуратуры и правоохранительных органов России. Известно, что компетентные органы столицы Сербии передали сотрудникам Интерпола от МВД РФ и ФСИН мужчину для отправки его домой.

Организовали процедуру экстрадиции обвиняемого. Он будет доставлен в УМВД России по Владимирской области для проведения следственных действий Ирина Волк, пресс-секретарь полиции

Уточняется, что за свою услугу злоумышленник попросил пять миллионов рублей. Однако взятые на себя обязательства подозреваемый выполнять не намеревался, так как у него было фактической возможности для их осуществления. В прошлом году по факту криминальной деятельности возбуждено уголовное дело, п после - вынесено постановление о привлечении фигуранта расследования в качестве обвиняемого. По решению Октябрьского районного суда в городе Владимир аферисту была избрана мера пресечения в виде ареста. Мужчину объявили в международный розыск. В декабре 2023 года россиянина удалось задержать в Сербии.

Из России выдворен гражданин Турции, разыскиваемый по каналам Интерпола.

Фото и видео: Telegram / Генпрокуратура России