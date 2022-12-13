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В московском доме нашли спрятанную за электрощитком гранату Ф-1

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Позже "опасный объект" оказался муляжом.

В российской столице на территории жилого здания местный дворник нашел спрятанную в электрическом щитке гранату. Соответствующее заявление появилось в социальных сетях. Telegram-каналы распространили видео, на котором видна работа экстренных, спасательных служб. Позже выяснилось, что на самом деле объект не представлял для граждан никакой угрозы, так как речь шла о муляже. Изначально предполагалось, что речь идет о гранате Ф-1, поэтому экстренные ведомства эвакуировали из четвертого подъезда по Новозаводской улице жителей. На месте инцидента работают правоохранительные службы.

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Фото и видео: Telegram / 112

Теги: граната, москва, муляж
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

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