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В ТЦ "Европолис" в ресторане на кухне загорелась вентиляционная шахта
Сегодня, 12:00
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В ТЦ "Европолис" в ресторане на кухне загорелась вентиляционная шахта

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Огонь оперативно потушили прибывшие на место пожарные.

В торговом центре "Европолис" на Полюстровском проспекте произошло возгорание. Об этом стало сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

В пресс-службе МЧС сообщили, что около 11:00 в ресторане на кухне загорелась вентиляционная шахта. Огонь оперативно потушили прибывшие на место пожарные.

В результате инцидента никто не пострадал. Эвакуация не проводилась. 

Ранее на Планерной улице в квартирном пожаре погиб мужчина.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: европолис, ресторан
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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