В ТЦ "Европолис" в ресторане на кухне загорелась вентиляционная шахта

В торговом центре "Европолис" на Полюстровском проспекте произошло возгорание. Об этом стало сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.
В пресс-службе МЧС сообщили, что около 11:00 в ресторане на кухне загорелась вентиляционная шахта. Огонь оперативно потушили прибывшие на место пожарные.
В результате инцидента никто не пострадал. Эвакуация не проводилась.
Ранее на Планерной улице в квартирном пожаре погиб мужчина.
Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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