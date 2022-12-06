В ТЦ "Европолис" в ресторане на кухне загорелась вентиляционная шахта

Огонь оперативно потушили прибывшие на место пожарные.

В торговом центре "Европолис" на Полюстровском проспекте произошло возгорание. Об этом стало сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

В пресс-службе МЧС сообщили, что около 11:00 в ресторане на кухне загорелась вентиляционная шахта. Огонь оперативно потушили прибывшие на место пожарные.

В результате инцидента никто не пострадал. Эвакуация не проводилась.

Ранее на Планерной улице в квартирном пожаре погиб мужчина.

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