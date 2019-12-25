В московском бизнес-центре произошел взрыв

Пострадавшей оказалась женщина, у неё вылетел один зуб.

В московском бизнес-центре "Панорама" произошел взрыв на восьмом этаже. Пострадал один человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Пострадавшей оказалась женщина, у неё вылетел один зуб.

Сейчас спасатели ищут десять человек, которые находились рядом в момент взрыва. До этого сотрудники МЧС ликвидировали пожар на территории пяти квадратных метров возле центра.

Бизнес-центр "Панорама" находится на 2-й Брестской улице.

Накануне при взрыве жилого дома в Нижегородской области погибли 2 человека.