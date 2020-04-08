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При взрыве жилого дома в Нижегородской области погибли 2 человека

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Еще 5 человек пострадали.

В Нижегородской области произошло обрушение жилого дома из-за взрыва газа.

ЧП произошло поздним вечером 7 апреля в селе Филинское (ул. Больничная д. 34) в Вачском районе Нижегородской области. По предварительным данным в двухэтажном доме произошел взрыв газа с последующим обрушением конструкций. В результате взрыва погиб человек, еще 6 человек получили травмы различной тяжести, сообщает региональное МЧС. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии в больнице. Остальным помощь оказана амбулаторно.

Только сейчас поступило сообщение, что  мужчина, извлеченный из под завалов скончался. 

На ликвидации последствий ЧП задействованы 201 человек, 34 единицы техники, в том числе от МЧС 142 человека, 21 единицы техники. Причины ЧП устанавливаются.

Фото и видео: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

 

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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