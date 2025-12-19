В московском ЖК "Любовь и голуби" всю ночь работала сигнализация

Причиной сигнализации стала авария на сети отопления.

В Москве в жилом комплексе "Любовь и голуби" всю ночь работала сигнализация. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на одну из жительниц дома.

Отмечается, что в ночь на 2 февраля в одном из подъездов без остановки работала сигнализация. По словам жительницы ЖК, управляющая компания "наплевательски относится к своей работе". Из-за сигнализации ей пришлось уехать к родственникам.

Позже стало известно, что причиной сигнализации стала авария на сети отопления. В пресс-службе управляющей компании "Силиансервис" отметили, что было затоплено помещение пультовой, включая оборудование управления системами противопожарной автоматики. Ночью все оборудование было отключено от сети и поставлено на просушку

